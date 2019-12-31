علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن بدأ تطبيق اللائحة الفنية السعودية، اعتباراً من غداً الأربعاء التي نصت على منع استخدام ” الزيوت المهدرجة جزئياً ” في الصناعات الغذائية.

وتضمنت اللائحة، منع مستوردو ومصنعو الأغذية من استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنّعة، وستتخذ ” الهيئة ” الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بتطبيق اللائحة، وذلك عقب انقضاء المهلة التي منحتها للمستوردين والمصنعين منذ أكثر من عام.

كما تطبّق هذه اللائحة على جميع المنتجات الغذائية المخصصة للاستهلاك البشري، باستثناء الزيوت المهدرجة كلياً، والدهون المتحولة الناتجة من مصادر طبيعية ” من الأغذية ذات المصادر الحيوانية.