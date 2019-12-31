فنان لبناني يشعل السوشيال ميديا بحقائب مليئة بالمال 

بيروت(صدى):

نشر الفنان اللبناني زين العمر صورة على حسابه بموقع ” تويتر” ظهر فيها حقائب مليئة بالأوارق النقدية، معلقا بتغريدة طريفة: ” تخانقت مع أهلي وعم ضب غراضي وما بعرف لوين بدي روح ” ، حيث لاقت تفاعلا كبيرا من قبل رواد السوشيال ميديا، مشيدين بطرافته في ظل الظروف الصعبة التي يعيشوها اللبنانيون حالياً.

وجذب الفنان الأنظار بسبب تغريدة أخرى نشرها في وقت لاحق وأرفقها بصورة للساحل اللبناني مع علم البلاد.

وقال: ” سنة 2019 كانت أبشع سنة مرقت عليي بعمري.تنذكر وما تنعاد. روحي الله لا يردّك ” .

ولفت: ” بتمنى منك يا رب سنة 2020 تكون سنة خير على عيلتي وعلى جميع البشر وعلى وطننا الحبيب لبنان.كل عام وأنتم بخير. أطلب المغفرة والسماح من كل شخص زعلتو عن غير قصد”.