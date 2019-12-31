أوبريت غنائي وعروض للسيرك ضمن الفعاليات اللجنة المنظمة لمهرجان ( ربيع المظيلف ) تنهي استعداداتها لانطلاقه

حامد العمري(صدى):

أنهت اللجنة المنظمة لمهرجان (ربيع المظيلف) الرابع الذي تنظمه بلدية المظيلف بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع المحلي وبمتابعة حثيثة من رئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي ، استعداداتها لإطلاق المهرجان الذي تنطلق فعالياته يوم الأحد القادم وتستمر حتى ثلاثة أشهر

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة ببلدية المظيلف عبدالغني الغامدي أن المهرجان بنسخته الحالية يحمل العديد من المفاجآت والفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف فئات المجتمع

مشيراً إلى أن الاستعدادات النهائية لإطلاق المهرجان شملت تجهيز مقر المهرجان الواقع على امتداد كورنيش المظيلف بـالاعلام وعقود الاضاءة.

وأكد ( الغامدي ) أن المهرجان سينطلق بحفل يتضمن أوبريت خاص وعروض متنوعة تشمل الألعاب الترفيهية وعروض السيرك وحديقة الحيوانات لاول مرة، والمطاعم والمقاهي ، والحلسات العائلية بالإضافة إلى مسرح الطفل والعديد من العروض والأركان المصاحبة لوزارة الصحة ممثلة بمستشفى المظيلف العام ووزارة التعليم ممثلة بمكتب تعليم المظيلف وعدد من المعارض والاركان والليالي القادمة للجمعيات الاهلية ولجنة التنمية بالمظيلف و التي ستكون مفاجأة للاهالي والزوار ، كما ننوه ان الليالي التي فيها فعاليات هي خمس ليالي بينما سيستمر المخيم لمدة ثلاثة اشهر حسب العقد المبرم مع البلدية.

كما يذكر أن مهرجان ربيع المظيلف يقام للسنة الرابعة على التوالي وذلك بعد نجاحه في جذب عدد كبير من الزوار خلال نسخته السابقة .