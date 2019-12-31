نصائح لتجنب إصابة الطفل بنزلات البرد عند الاستحمام في الشتاء

أميرة فتحي(صدى):

تشعر الكثير من الأمهات بالقلق حول إصابة أطفالهن بنزلات البرد والإنفلونزا عند الاستحمام في فصل الشتاء، متسائلات حول عدد مرات الاستحمام والتوقيت المناسب لذلك.

ولكن بالرغم من صعوبة استحمام الأطفال في الشتاء، إلا أنه لا يعرضهم إلى الإنفلونزا في حال تم بالطريقة الصحيحة، فالسبب الرئيسي لمرضهن هو التعرض لتيار الهواء البارد فور الاستحمام، ويعد أفضل وقت للاستحمام هو قبل الخلود للنوم.

ويكون معدل الاستحمام الصحيح 3 مرات في الأسبوع، ولكن تجنبي الاستحمام اليومي إلا عند الحاجة فقط، على أن يكون الاستحمام بماء درجة حرارته معتدلة، فالمياه شددية السخونة قد تعرضه للأذى، واحرصب على تجفيف جسده جيدًا وعدم تعرضه لأي تيار هواء.

وفي سياق متصل، يوجد العديد من الفوائد لاستحمام الأطفال في الشتاء عكس ما يعتقد البعض، أبرزها قدرة بخار الماء المتصاعد من الماء الساخن على فتح ممرات الأنف، مما يمنع تكون المخاط الذي قد يؤذي الجهاز التنفسي وتهدأة السعال.

ويساعد الاستحمام قبل الخلود للنوم يساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء والقضاء على الأرق، كما يقضي الماء والصابون على نسبة كبيرة من البكتيريا التي قد تجد من الرطوبة بيئة خصبة للتنامي والانتشار.