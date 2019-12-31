كارلوس غصن .. عرفته «مجلة فوربس» كفرنسي أو برازيلي وكحرامي لبناني ابًا عن جد

متابعة - عبدالعزيز القثامي(صدى):

علقت مصادر لبنانية قانونية على قضية كارلوس غصن وقدومه إلى لبنان، جازمة بأن لبنان لا يُسلم أي مطلوب لبناني من الخارج على أراضيه ويُحاكمه على أراضيه.

واشارت المصادر إلى أن «غصن» غير مطلوب بموجب أي مذكرة دولية، كما لم يتلقَ لبنان أي طلب ياباني بخصوصه حتى الساعة، مؤكدة أنه غير مطلوب في لبنان.

وكان الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، اللبناني الأصل، أكد أنه موجود في لبنان بعدما غادر اليابان، حيث يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بمخالفات مالية.

من جهته غرد الإعلامي اللبناني هشام حداد على حسابه على «تويتر»، قائلًا «كارلوس غصن بس كان يطلع بمجلة فوربس من ضمن أغنياء العالم كان يعرف عنو كفرنسي أو برازيلي من أصل لبناني، بس صار ينذكر كحرامي صار لبناني ابا عن جد وعشوي ملك الكشك الأخضر».