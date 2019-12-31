بالصور.. الهلال يعاود الركض بعد تغلبه على العدالة

ماجد محمد(صدى):

عاود فريق الهلال صباح اليوم تدريباته بعد تغلبه على العدالة مساء أمس بسباعية.

وأجرى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في لقاء الأمس تدريبات استرجاعية، حيث أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز في مجمله على الجوانب الفنية.

وتخلل تدريب بقية اللاعبين مناورة فنية وتطبيقات تكتيكية متنوعة، حيث واصل عمر خربين، حسن كادش، كارلوس إدواردو وسلمان الفرج برامجهم العلاجية والتأهيلية.

وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي ” فهد بن سعد بن نافل “.