أكاديمي سعودي يصف العاملين في العلاقات العامة بأنهم مخبرين

سعيد العجل(صدى):

وصف الدكتور عبدالله العساف المتحدث الرسمي السابق باسم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأستاذ الإعلام السياسي في كلية الإعلام والاتصال ممارسي مهنة العلاقات العامة برجال الإستخبارات وذلك من خلال جلبهم للمعلومات بطريقة نزيهة من المنافسين للجهة التي يعملون بداخلها .

وقال العساف خلال لقاء العلاقات العامة الأسبوعي الذي يقام كل يوم أثنين في العاصمة الرياض أن ممارس العلاقات العامة موظف فنان يصنع هؤية المؤسسة التي تتناسب مع رؤيتها وهو اعلامي وباحث يقيم الدراسات ويهيئ الرأي العام كما انه محامي يقوم بالدفاع والتصدي للحملات المضادة والمعادية .

وأكد “العساف” أن مهمة الاستقبال والتوديع ليست من مهام وتخصص رجال العلاقات العامة لافتا الى ان عمل العلاقات العامة عمل فكري واتصالي وليس خدمي وان عمل ممارس العلاقات العامة يجب ان يكون على مدار 24 ساعة ومع كل قطاعات المؤسسة .

ودعا “العساف” موظفي العلاقات العامة في المؤسسات الى الجلوس بجانب المسؤول الأول لديهم باعتبار ان العلاقات العامة وظيفة استشارية صانعة للقرار وأنها القلب النابض للمؤسسة .

وأوضح “العساف” أن العلاقات العامة عمل مهني يخلق السمعة والأرباح الجيدة للمؤسسات مبينا الى انه ليس بالضرورة ان من يحمل شهادة العلاقات العامة يجب أن يكون ممارس فعلي للمهنة وإنما يتم ذلك بواسطة صقله وتمرينه وتدريبه وان يمتلك صفات المبادرة والشجاعة والابتكار والإخلاص .

ورأى “العساف” ان مسمى “الاتصال المؤسسي” هو مسمى حديث للعلاقات العامة والأكثر ملاءمة لهذا التخصص.