عروس تشترط على مصور فرحها استعادة ثمن صور الزفاف حال طلاقها 

أميرة خالد(صدى):

أثارت عروس ضجة كبيرة بمواقع السوشيال ميديا بسبب شرط غريب علي المصور الذي وقع عليه الاختيار لتوثيق صور حفل الزفاف.

وكتبت العروس في رسالة للمصور عبر الإيميل:”مرحبا، أنا وخطيبي نبحث عن مصور زفاف، لكننا نواجه بعض المشكلات في العقود التي نواجهها”.

ووضعت العروس المصور أمام شرط صعب لإتمام التعاقد، قائلة: “نحن نريد بندا يضمن لنا استرداد الأموال في حالة الطلاق، لأننا لن نحتاج إلى الصور في هذا الموقف”.

أشارت العروس في رسالتها: “الرجاء إخباري إذا كان هذا شيء لديك في عقدك أو ستكون على استعداد لإضافته”.