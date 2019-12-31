عروس تشترط على مصور فرحها استعادة ثمن صور الزفاف حال طلاقها
أثارت عروس ضجة كبيرة بمواقع السوشيال ميديا بسبب شرط غريب علي المصور الذي وقع عليه الاختيار لتوثيق صور حفل الزفاف.
وكتبت العروس في رسالة للمصور عبر الإيميل:”مرحبا، أنا وخطيبي نبحث عن مصور زفاف، لكننا نواجه بعض المشكلات في العقود التي نواجهها”.
ووضعت العروس المصور أمام شرط صعب لإتمام التعاقد، قائلة: “نحن نريد بندا يضمن لنا استرداد الأموال في حالة الطلاق، لأننا لن نحتاج إلى الصور في هذا الموقف”.
أشارت العروس في رسالتها: “الرجاء إخباري إذا كان هذا شيء لديك في عقدك أو ستكون على استعداد لإضافته”.
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