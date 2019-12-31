«جوميز» يعقد صفقة متبادلة مع عبدالله المعيوف

ماجد محمد(صدى):

عقد الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال، صفقة ناجحة مع حارس مرمى الفريق عبدالله المعيوف.

وكشف «جوميز» عن تفاصيل الصفقة، إذ نشر صورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» برفقة «المعيوف» بعد مباراة العدالة والهلال التي انتهت بفوز الأخير.

وقال «بعد الهاتريك أخذ المعيوف مني الكرة بالقوة.. احترمه وأحبه كثيرًا ولم أستطع أن أرفض، لكن قلت له عليك أن تعطيني قهوة في المقابل.. هل كانت صفقة ناجحة».

وسجل الفرنسي جوميز الهاتريك الأول له مع نادي الهلال، خلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.