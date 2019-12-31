ضبط فتاة قتلت زوجها طعناً بالسكين

القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة في مصر على طعن زوجها مما أدى لوفاته إثر خلاف حصل بينهما.

وعثرت الجهات الأمنية المصرية على شخص متوفى أمام منزله حيث تبين بعد التحرك للمكان والكشف على الجثة بأن المغدور قد تعرض للطعن بواسطة أداة حادة أدت لوفاته وباشرت ادارة البحث الجنائي التحقيق في القضية.

وبعد التحقيقات وجمع المعلومات وقع الاشتباه على زوجة المغدور حيث أُلقي القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت بقيامها بطعن زوجها بواسطة أداة حادة أثناء وجودهما داخل المنزل.