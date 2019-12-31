بوادر لحرب قبيلة بسبب حمارة ليست عذراء

وكالات(صدى):

كاد خلاف على ثمن حمارة أن يتسبب في حرب قبيلة جنوب العاصمة الرواندايه كيجالي وذلك بعد أن أكتشف المالك الجديد بأن الحمارة التي كان يريد تزويجها لحماره ليست عذراء.

وجاء ذلك بعد أن اتفق مع مربيها القديم الذي غشه عند البيع مدعياً أنها عذراء قبل أن يتضح له غش وتدليس المربي الذي أراد التخلص منها باي ثمن.

وذكرت مصادر محلية إن بعض الأطراف من قبيلة المالك الجديد ومربي الحماره تدخلوا وقرروا إعادة المبلغ المدفوع من المالك الجديد له بالكامل واعادة الحمارة لمربيها القديم .