ابنة أحمد الفيشاوي تنشر صورتها وهي عارية ووالدها يرد بـ « فيديو »
أثارت ” لينا ” ابنة الفنان المصري أحمد فاروق الفيشاوي الجدل، بعد نشرها صورة لها تعود لطفولتها عام ٢٠١٣.
وظهرت ” لينا ” في الصورة عارية من الأعلى وأخفت صدرها بشعرها، وعلقت قائلة: ” ليبرالية دائمًا في كلامي وحرة مع نفسي، هذه أنا كحورية، واحدة مع العالم ” .
فيما تجاهل ” الفيشاوي ” ما فعلته ابنته ” لينا ” ولم يبدي أي ردة فعل، حيث نشر مقطع فيديو كان يغني في سيارته.
ووجه المتابعين انتقادات حادة لـ ” لينا ” على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الصورة التي نشرتها.
اترك تعليقاً