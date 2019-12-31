ابنة أحمد الفيشاوي تنشر صورتها وهي عارية ووالدها يرد بـ « فيديو »

القاهرة(صدى):

أثارت ” لينا ” ابنة الفنان المصري أحمد فاروق الفيشاوي الجدل، بعد نشرها صورة لها تعود لطفولتها عام ٢٠١٣.

وظهرت ” لينا ” في الصورة عارية من الأعلى وأخفت صدرها بشعرها، وعلقت قائلة: ” ليبرالية دائمًا في كلامي وحرة مع نفسي، هذه أنا كحورية، واحدة مع العالم ” .

فيما تجاهل ” الفيشاوي ” ما فعلته ابنته ” لينا ” ولم يبدي أي ردة فعل، حيث نشر مقطع فيديو كان يغني في سيارته.

ووجه المتابعين انتقادات حادة لـ ” لينا ” على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الصورة التي نشرتها.