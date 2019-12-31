بالصور.. تصميم خيالي لهيونداي توسان الجديدة يخطف أنظار عشاق السيارات

أميرة خالد(صدى):

طرحت هيونداي توسان hyundai tucson، وهي سيارة تجمع بين مداخل الهواء الكبيرة في المقدمة وشبكة تهوية كبيرة مضاءة جزئيًا وخطوط بارزة حادة تمتد عبر طولها، واكصدامين ضخمين، وخط سقف مائل، وجزء خلفي بتصميم بسيط إلى حد ما.

ويأتي التصور التخيلي لـ هيونداي توسان hyundai tucson بشبكة تهوية مختلفة، ومصابيح أمامية رفيعة ، واكصدام بتعديلات بسيطة، بالإضافة إلى مرايا جانبية بدلًا من الكاميرات.

ونقلت كل الجوانب الأخرى من سيارة هيونداي توسان hyundai tucson التجريبية بدون تغيير ، حيث لا تزال الألواح البلاستيكية والعجلات والخطوط الجريئة موجودة.