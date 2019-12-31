خمسة امانات في ابوظبي لنقل تجربة تدوير النفايات

محمد بن طحيطح(صدى):

زار وفد من أمانات المملكة برئاسة امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مركز ابوظبي لإدارة النفايات ” تدوير ” و ذلك بناء على توجيه من قبل معالي وزير الشؤون البلدية و القروية الدكتور ماجد القصبي .

و اطلع الوفد على تجربة مركز أبوظبي لتدوير النفايات من خلال مشاريعها لإدارة النفايات والمصانع التي أقيمت لتساهم في تحويل مفهوم إدارة النفايات من مشروع خدمي بحت إلى مشروع صناعي منتج، يرفد اقتصاد إمارة أبوظبي ويضاهي مفهوم إدارة النفايات في الدول المتقدمة.

من جانبه أشاد رئيس الوفد الدكتور وليد الحميدي بالرؤية الاستراتيجية المستقبلية لإدارة النفايات في إمارة أبوظبي عبر آلية عمل الحاويات التي ساعدت علي تنظيم ترحيل النفايات و ساهمت في الحد من ظاهرة عشوائية الترحيل ، مشيدا بالتقدم و النمو المتسارع الذي حققه المركز من خلال إحداث نقلة نوعية في مجال الإدارة الآمنة والفعالة للنفايات، وفق أرقى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، الذي يشهد تطوراً كبيراً ليسهم بالتالي في وضع آليات ومخرجات صناعية صديقة للبيئة.

منوها بالتجارب الناجحة ما بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والآراء والأفكار ، متمنيا المزيد من التواصل فيما يخدم العمل البلدي وفق توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية و القروية الدكتور ماجد القصبي .

و اردف قائلا ان هنالك جهود حثيثة تبذلها الدولة من أجل تقديم المشاريع التنموية التي تخدم المواطنين والمقيمين خاصة فيما يتعلق بالخدمات البلدية.

مؤكدا ان مثل هذه الزيارات تساهم في تبادل الخبرات في مجال الخدمات البلدية، وتقديم أفضل الممارسات التي اجريت ما بين الأطراف.

مشيرا الى ان وزارة الشؤون البلدية و القروية حريصة على نقل هذه التجربة الرائدة الى امانات المملكة لمواكبة الجهود الرامية للارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها الأمانات ، لتطوير وتطبيق أنظمة وبرامج مستدامة ومتكاملة، تواكب التطور العالمي في إدارة النفايات، لتحقيق نتائج مهمة وملموسة، من خلال هذه الخطط الرامية لتحديث وتطوير عملية إدارة النفايات في القطاعات والجهات المعنية في الأمانات .

الجدير بالذكر فقد كان الفريق العمل يضم 15 عضو من امانات الشرقية و تبوك و الباحة و عسير و جدة و الجوف وهم رئيس الوفد الدكتور وليد الحميدي و المهندس عبدالله المصلح و محمد سبران و الدكتور حمد راشدالمديني و المهندس حسين ال عبيد و المهندس عادل النبط و المهندس فواز الجهني و سليمان المحيميد و المهندس عبدالكريم الشيخي و المهندس عبدالله الغامدي و صالح الزهراني و المهندس سلطان العنزي و ماجد الشهري و عطيه الزهراني و المهندس وليد الشهري