أمير عسير يدشن مشروع الواجهة البحرية غرب عسير المشرق

محمد بن طحيطح(صدى):

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – سمو أمير منطقة عسير- مشروع الواجهة البحرية في منطقة عسير بالحريضة وذلك يوم الخميس القادم 2/1/2020م و ذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية والهيئة العامة للترفية والهيئة العامة للرياضة ومجلس التنمية السياحي بعسير.

من جهته أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن مشروع الواجهة البحرية الجديدة بالحريضة يقع على امتداد ساحل البحر الأحمر بمساحة إجمالية تقدر بـ 2.400 مليون م2 وبطول يزيد على 3 كم .

و بهذه المناسبة قدم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير و معالي وزير الشؤون البلدية و القروية الدكتور ماجد القصبي على دعمهما المتواصلِ للتنمية التي شملت كافة أرجاء المنطقة دون استثناء ضمن رؤية 2030 منها هذا المشروع الضخم .

وقال الحميدي ان منطقة عسير اليوم تعيش مرحلة إنجاز جديدة في مسيرة وطننا الغالي نحو الرقي والازدهار ، مؤكدا بأن سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز كان يحمل مسئوليةَ البناء والعمل طيلة الفترة الماضية بحرص لنرى هذا المشروع العملاق و الذي اطلق عليه سمو امير منطقة عسير مشروع #غربعسيرالمشرق ينطلق اليوم كأكبر مشروع ترفيهي و سياحي في المنطقة .

مؤكدا في الوقت ذاته الى أن باكورةَ مشاريع التطويرِ في ارجاء المنطقة مستمرة ، وسيتوالى بعدها منظومة مشاريع تطويرية أخرى .

منبها الى ان افتتاح مشروع الواجهة البحرية في الحريضة يعد نقلة نوعيةً في المنطقة ليضيف بذلك معلما سياحياً جديدا .

موضحا الى ان المشروع يحتوي على ساحات للتنزه و مسطحاتٍ خضراء ، إلى جانب شاطئ رملي ، ورصيف للصيد ، و مرافئ و مواقع للمراقبة .

مشيرا إلى أن المشروع تضمن جسور للمشاة و مسارات للدراجات الهوائية ، و مناطق لألعاب الأطفال ” ايريا كيدز “، بجانب إنشاء مواقف تتسع لـ 2 الف مركبة ، و دورات مياه ، فيما يتسع المشروع لاستقبال اكثر من 55 ألف زائر يوميا .

وفي ذات السياق طالب الدكتور وليد الحميدي بالمحافظة على هذه المكتسبات الوطنية التي يتطلب من الجميع المحافظةَ عليها ، وحفظها وحمايتها من أي عبث، مؤكدا أن مقدرات الوطن ملك لأبنائه والمحافظة عليها واجب وطني.

الجدير بالذكر فإن يوم الافتتاح سيحمل العديد من الفعاليات التي ستعرض لأول مرة على مستوى المنطقة منها عروض السيرك العالمية .