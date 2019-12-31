«يسر» يفتح باب التقديم إلى 6 وظائف شاغرة للجنسين

فاطمه المالكي(صدى):

فتح برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، باب التقديم إلى 6 وظائف شاغرة للجنسين حديثي التخرج؛ للعمل في البرنامج بمدينة الرياض.

وأوضح البرنامج من خلال البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، أن الوظائف متاحة من خلال برنامج «تمهير» التدريب على رأس العمل، وفق المسميات والشروط التالية:

1- كاتب إعلامي رقمي «4 وظائف»:

يُشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص «نظم معلومات إدارية»، ويتمثل التدريب في وصف البحث عن المحتوى المطلوب وكتابته للنشر على منصات ومنشورات الإعلام الرقمية يما يتماشى مع صورة المنشور والأسلوب التحريري المتبع.

وتتمثل المهام التدريبية في بحث وجمع المحتوى من مواقع الجهات الحكومية والتأكد من صحة المحتوى لغويًا، وإنشاء محتوى إبداعي مناسب للويب والقدرة على الكتابة بشكل صحيح لغويًا.

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2- محلل نظم تقنية المعلومات «وظيفتان»:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص «نظم معلومات»، ويتمثل التدريب في تطوير نظم جديدة لتقنية المعلومات وتحسين النظم الحالية وجمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم.

أما المهام التدريبية، فتتمثل في التحقق من الخدمات الحكومية وتصنيف الخدمات ونشر الخدمات على المنصة الوطنية.

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واشترط البرنامج أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

كما يُشترط ألا يكون المتقدم أو المتقدمة سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم، وألا يكون قد استفاد من برنامج «تمهير» سابقًا، مشيرًا إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الثلاثاء.