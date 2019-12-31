 غداً البلديات تستقبل طلبات مزاولة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة 

سعيد العجل(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن بدء استقبال طلبات أصحاب المحلات التجارية بالسماح بمزاولة العمل لمدة (٢٤) ساعة من خلال بوابة “بلدي” وذلك اعتباراً من يوم غد الأربعاء ١٤٤١/٥/٦هـالموافق ٢٠٢٠/١/١ م مشيرة إلى اكتمال ضوابط التصريح للأنشطة التجارية.

وأوضحت الوزارة أن السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (٢٤) ساعة سيضفي مزيداً من المرونة على الأنشطة التجارية وسيمكن من تداول السلع على مدار الساعة ويلبي احتياجات سكان المدن مما ينعكس ايجابا على جودة الحياة في المدن السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ التعليمات التنفيذية للمقابل المالي راعت عند احتساب قيمة المقابل مساحة المحل ونوع النشاط، واستثناء كل من الصيدليات، الأنشطة الطبية، الأنشطة التعليمية، محطات الوقود (خدمات تعبئة الوقود فقط)، ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، إضافة إلى قصور الأفراح، الاستراحات، الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها من المقابل المالي.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية سبق وأن أكدت في بيانها الصادر بتاريخ ١٤٤١/٢/٢ هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢م على جاهزية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة للسماح للأنشطة ‏التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كما أشارت الوزارة إلى جاهزية الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال ‏الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.

ويمكن للراغبين الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة من خلال موقع الوزارة اضغط هنا