سناب شات يكشف لفتاة مكان عريسها الهارب

خالد الظفيري(صدى):

ناشدت أسرة مواطن كويتي السلطات بإعادة الشاب الذي غادر البلاد للعيش في العاصمة التايلندية بانكوك بعد أقل من أشهر من زواجه.

وقالت مصادر محلية إن الشاب أختفى بعد 17 يوما من زواجه ولم يعرف له اتجاه ، وبعد مرور أسابيع تم رصد مقطع فيديو على برنامج ” سناب شات ” وهو في حالة يرثى لها في إحدى فنادق بانكوك “.

وأضافت : ” مما سهل للأسرة من معرفة مكان وجهته ، في الوقت الذي دفعت فيه العروس الثمن بعد أن هجرها الشاب للعيش في المجهول ” .