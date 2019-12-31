سواريز يرفض عرض صيني ضخم لمواصلة التنافس مع برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير إسبانية أن لويس سواريز، مهاجم برشلونة، تلقى عرضا ضخما من أحد أندية الصين لكن مهاجم أوروغواي رفضه وقرر الاستمرار مع النادي الكتالوني.

وقالت التقارير إن سواريز تلقى عرضا ضخما من الدوري الصيني لكنه رفض، وذلك لمواصلة التنافس مع برشلونة لعام آخر.

وأضافت التقارير: مثل صديقه ميسي ارتبط سواريز ببرشلونة ولا يتوقع أن يرحل قريبا مهما كان العرض ضخما حيث تعيش زوجته صوفيا هناك منذ أن كانت مراهقة شابة وقد احتفلا سويا بعيد زواجهما العاشر.