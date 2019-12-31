وظائف شاغرة بفروع حلويات سعد الدين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة حلويات سعد الدين، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “ الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والجبيل، والأحساء، والجبيل الصناعية، والخرج، وأحد المسارحة ”.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير عام- المبيعات (للجنسين)، بائع (عدد 20 وظيفة للجنسين)، صانع قهوة (عدد 5 وظائف للجنسين)، صانع حلويات عربية- كنافة (للجنسين).

ومستشار تقني برمجة (للرجال)، أخصائي خدمة عملاء (عدد 7 وظائف للجنسين)، مدير التصدير (للجنسين)، أخصائية مبيعات معرض- دوام جزئي (عدد 45 وظيفة)، مدير مبيعات فروع (عدد وظيفتين للجنسين)، شيف الشوكولاتة (للجنسين)، مشرف مبيعات معرض (عدد 5 وظائف للنساء)، موظف اقتناء المواهب- موارد بشرية (للجنسين).

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