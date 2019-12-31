حيل بسيطة للتخلص من الخمول الشتوي والاكتئاب

أميرة خالد(صدى):

يفضل الكثير من الأشخاص المكوث في المنزل بسبب الأجواء الباردة في فصل الشتاء، التي ارتبطت بقلة النشاط الحركي، والشعور بالكسل والخمول.

ويستلم البعض للخمول الشتوي، الذي يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، كما أشارت دراسة عن ظاهرة الخمول الشتوي إلي أسبابه المتمثلة في برودة الطقس وقلة التعرض لأشعة الشمس، الخوف من الأمراض، السهر ليلا، الإفراط في الطعام.

ونستعرض عدة حيل بسيطة للتغلب على الخمول الشتوي والاكتئاب أبرزها أولا.. يجب التغلب على برودة الطقس وما يصاحبها من خمول وكسل، والحرص على ممارسة التمارين الرياضية بصورة يومية، وذلك لدورها الفعال في تنشيط الدورة الدموية بالجسم، مما يساعد على الشعور بالحيوية والنشاط.

ثانيا.. الاهتمام بتناول المشروبات الساخنة في فصل الشتاء، مثل السحلب والكاكاو، لإمداد الجسم بالطاقة والحيوية والدفء، ولكن يجب تناولها بكميات معتدلة، لأن الإفراط فيها قد يسبب زيادة الوزن.

ثالثا.. لا داعٍ للخوف من الأمراض الفيروسية المنتشرة في فصل الشتاء، فهناك بعض الإرشادات التي تساهم في الوقاية منها دون الحاجة للمكوث بالمنزل، مثل تناول المصل المضاد للإنفلونزا، وغسل اليدين جيدًا قبل تناول الطعام، وتجنب التعرض لأي مصدر هواء بعد الاستحمام بالماء الدافئ، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.

رابعا.. يمكنك التغلب على الشعور بالجوع في فصل الشتاء، باتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية التي تساعد على الشبع والامتلاء، مثل الألياف المتوفرة بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.