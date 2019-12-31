موعد إطلاق سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر الجديدة كليًا

طوكيو(صدى):

ينتظر عشاق السيارات موعد إطلاق سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر 2021 بجيلها الجديد، خاصة بعد انتشار صور تخيلية رقمية لما قد تبدو عليه السيارة.

وأكد Bernard Loire رئيس ميتسوبيشي أوروبا، أن الجيل الجديد من سيارة الكرزس أوفر اليابانية أوتلاندر ستظهر خلال النصف الثاني من عام 2020 بشكل رسمي.

وأوضح أن أوتلاندر 2021 الجديدة ستعتمد على شاصي مستمد من تعاون رينو – نيسان – ميتسوبيشي، وتعتمد على قاعدة عجلات طولها 2705 ملم الأطول بمقدار 35.5 من آخر سيارات اوتلاندر .

وأشارت شركة ميتسوبيشي اليابانية في وقت سابق، أن سيارة أوتلاندر سبورت القادمة سيكون حجمها أصغر من الطراز الأساسي، لافتة إلى أنها تعتمد على محرك 4 اسطوانات سعة 1.5 لتر مع تيربو قوته قريبة من 153 حصان، ونظام هجين يجمع بين عمل محرك بنزين 4 اسطوانات سعة 2.4 لتر مع محرك كهرباء.