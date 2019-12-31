وفاة عروس شابة ليلة زفافها وأقاربها يوجهون الاتهام لصديقتها المقربة

مليكة فؤاد(صدى):

توفيت شابة في العشرينات من عمرها، ليلة حفل زفافها في المغرب، وذلك بعد أن أحست بمغص على مستوى بطنها.

جرى نقلها إلى المستشفى من أجل إنقاذ حياتها، لكن القدر لم يمهلها لاستكمال حياتها ، حيث أخبر الطبيب أقاربها بوفاتها فورًا.

وجهوا أقارب عائلة العروس أصابع الاتهام لإحدى صديقاتها المقربات، التي قدمت لها كوب ماء، مؤكدين أنها كانت في صحة جيدة قبل شرب الكوب المقدم لها .

خضعت الجثة للتشريح قصد معرفة أسباب الوفاة المفاجئة قبل دفن جثمانها، في حين أصدرت النيابة العامة أوامرها لفتح تحقيق في النازلة.