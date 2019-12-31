تغلبت على السرطان واحترقت كالشعلة بسبب خطأ طبي

بوخارست(صدى):

في واقعة غريبة تسببت في إغلاق إحدى المستشفيات، توفت امرأة ستينية مصابة بسرطان البنكرياس بعد احتراقها كالشعلة أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات رومانيا.

ولم تتوفى السيدة نتيجة إصابتها بالسرطان، إذ عالجها الجراحون من مرضها، ولكنهم استخدموا مطهر يحتوي على الكحول ثم استخدموا مشرطًا كهربائيًا لإجراء عملية جراحية، إذ احترقت وكأنها شعلة عندما اتصلت الآلة بالكحول أثناء الجراحة.

وبالرغم من محاولات المستشفى إخفاء هذا الحادث المأسوي، إلا أن السيدة توفت بعد أسبوع من اشتعالها وتم الإعلان عن وفاتها يوم الأحد الماضي، ما تسبب في وصول الأمر إلى البرلمان وتم إيقاف نشاط المستشفى لمدة 6 أشهر لعدم تبليغها عن الحادث.