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علماء يتوصلون إلى دواء يشفي من التهاب الكبد

علماء يتوصلون إلى دواء يشفي من التهاب الكبد
موسكو(صدى):

أكتشف الأطباء الروس عقارا يسمح لشخص مصاب بالتهاب الكبد المزمن ” ب ” بالتعافي التام من هذا المرض الخطير في غضون عامين.

وقالت رئيسة إدارة ” روس بوتريب نادزور ” الرقابة على الاستهلاك إن التهاب الكبد المزمن هو مرض تطور حتى دخل مرحلته اللاحقة التي قد تؤدي إلى تشمع الكبد أو سرطان الكبد.

وأضافت ” أنا واثقة أن العلماء في معهد علم الأوبئة الروسي اخترعوا دواء فعالا يمكّن المرضى من التعافي التام من التهاب الكبد المزمن ” ب “.


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