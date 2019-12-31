علماء يتوصلون إلى دواء يشفي من التهاب الكبد
أكتشف الأطباء الروس عقارا يسمح لشخص مصاب بالتهاب الكبد المزمن ” ب ” بالتعافي التام من هذا المرض الخطير في غضون عامين.
وقالت رئيسة إدارة ” روس بوتريب نادزور ” الرقابة على الاستهلاك إن التهاب الكبد المزمن هو مرض تطور حتى دخل مرحلته اللاحقة التي قد تؤدي إلى تشمع الكبد أو سرطان الكبد.
وأضافت ” أنا واثقة أن العلماء في معهد علم الأوبئة الروسي اخترعوا دواء فعالا يمكّن المرضى من التعافي التام من التهاب الكبد المزمن ” ب “.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14755 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يشفي كل مريض وينفع به🤲