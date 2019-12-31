فلكي مغربي يحذر دنيا بطمة: ستصبحين ذكرى في الماضي

الرباط(صدى):

وجه فلكي مغربي رسالة تحذيرية إلى مواطنته الفنانة دنيا بطمة، متوقعًا أن تشكل سنة 2020 منعطفًا آخر في حياتها نحو الأسوأ، مؤكدًا أن التأثيرات الإيجابية التي كانت تُنير لها الطريق انتهت وسوف تُصبح ذكرى من الماضي.

وقال الفلكي عبدالعزيز الخطابي، في رسالته إلى دنيا بطمة: «2020 ستكون معطفًا آخر في حياتك نحو الأسو»، وذلك على خلفية اتهامها بـ«شبهة الابتزاز» في قضية «حمزة مون بيبي».

وأضاف «أنت تحاولين أن تلاحقي الفرص وأن تصطادي النعم والحظوظ، لقد عانيت من سنين صعبة مليئة بالأحداث والتغيرات والتحولات وتبحثين الآن عن الجديد بعد سنوات انتقالية انتهت لتحل أحزان الماضي والحاضر».

واستكمل «فقد وقف الحظ إلى جانبك وحمل إليك وعود كثيرة، غير أنك الآن تراقبين ما يحصل وتستعدين للتحرك إذا أتيحت الفرص، ولكن أقول لك أن هذه السنة غير مشجعة وقد تشكل منعطفًا آخرًا في حياتك نحو الأسوأ، فسماؤك مظلمة، والفرص نادرة و الكواكب التي كانت تحفزك وتغمرك بالحيوية والاندفاع لن تأتي لعونك في الوقت المناسب».

كما قال لها «توقعي التغيير في حياتك هذه السنة لأنها سنة إعادة الحسابات والمعاناة القاسية، فالحلول غير واردة أمامك لتعزيز حظوظك المادية ودفع مستحقاتك العالقة والتحرر من القضايا الشائكة».