الخطوط الجوية اليابانية تقدم 50 ألف تذكرة مجانية للزوار  الأجانب بشرط 

طوكيو(صدى):

منحت «الخطوط الجوية اليابانية» 50 ألف تذكرة طيران، ذهاباً وإياباً، بالمجان للسائحين الدوليين في الصيف المقبل.

وجاء هذا القرار لتشجيع السياح على رؤية المناطق اليابانية الأقل زيارة، والتخفيف من الضغط على طوكيو في الفترة ما بين 1 يوليو (تموز) و30 سبتمبر (أيلول) من العام المقبل وقت انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب البارالمبية بالعاصمة.

ودعت المسافرين الراغبين في الفوز بهذه التذاكر المجانية، للتسجيل في «برنامج المسافر الدائم» التابع لـ«الخطوط الجوية اليابانية»، على أن يتلقوا النتيجة في غضون 3 أيام من تقديم الطلبات.

واقترحت شركة الطيران على المتقدمين عند التسجيل، اختيار وجهة محلية واحدة من بين 4 وجهات مقترحة، ولن يتم إخبار المسافرين بالوجهة التي سيصلون إليها إلا بعد قبول طلبهم.