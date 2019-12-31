الاتحاد يتخلى عن خدمات بيجوفيتش

ماجد محمد(صدى):

يعتزم نادي الاتحاد التخلي عن خدمات اللاعب الصربي ألكسندر بيجوفيتش خلال الميركاتو الشتوي، وجاء هذا القرار بناءاً على سقوط اللاعب من حسابات مدرب الفريق وعدم قناعة الجهاز الفني والإداري بجدوى استمرار اللاعب رفقتهم.

ورأى مدرب الاتحاد الهولندي هينك تين كات أن بيجوفيتش لا يناسب خطته، وبحسب المعلومات الواردة فإن اللاعب سوف يذهب بنظام الإعارة لمدة موسم ونصف.

وكان نادي الاتحاد مهتم بالتعاقد مع الغاني ريتشموند بواكي مهاجم ريد ستار الصربي و المهاجم لويس غرابان مهاجم نوتينغهام الإنجليزي بدلاً عن الصربي ألكسندر بيجوفيتش.