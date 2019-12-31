ماثيو ماكونهي يحتمي من البرد في سيارة «لنكولن أفييتور موديل 2020» (فيديو)

واشنطن(صدى):

ظهر نجم هوليود ماثيو ماكونهي مع سيارة لنكولن أفييتور موديل 2020 في إعلان جديد، يحمل اسم “Warm Escape”، حيث خرج بالسيارة في جولة من الصيد على الجليد، في الوقت الذي يجلس فيه معظم الناس بجوار المدافئ.

وظهرت السيارة في الإعلان في بييئة خلابة على شواطيء بحيرة مجمدة، وصدر الإعلان في 28 ديسمبر الجاري.

وحقق الإعلان 20.5 مليون مشاهدة على يوتيوب فأخرجه المصور السينمائي الشهير والمخرج لانس أكورد، والمعروف بأفلام مثل “Lost in Translation” وأفلام قصيرة مثل “E.T .: A Holiday Reunion”.

واستخدم الفنان سيارته في الإعلان سيارته كملجأ من البرد بعد أن حفر ثقباً في الجليد وأسقط خيطاً به خطاف يقوم برفع علم صغير عندما تعلق سمكة به.