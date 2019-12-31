في ذكرى ميلاده.. صور الملك سلمان بن عبدالعزيز تتوج «تويتر»
يحل اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر ذكرى ميلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، إذ يبلغ 84 عامًا قضاهم في العمل على تطوير المملكة في مختلف المجالات.
ولم يتوانى القائد الهمام وملك الحزم طوال سنوات توليه العرش أو فترة ولاية العهد، في خدمة وطنه وشعب المملكة.
وتصدر خادم الحرمين الشريفين موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في ذكرى ميلاده، إذ دشن المغردون وسم «#الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز»، وسط التهاني والمباركات بطول العمر ودوام الصحة.
وتُوج «تويتر» بمجموعة صور نادرة لخادم الحرمين الشريفين في صغره وشبابه وكبره، الذي قضاهم في خدمة المملكة وشعبها.
وعلق أحد المغردون، قائلًا « يا ولد عبدالعزيز .. يا ابونا وفخرنا، ما نخاف الا العزيز .. وانت دايم ذخرنا، أرضنا غيوم المعالي ، مطرها لي همّا، وكلنا نجوم تشعل الكون وسلمان السماء».
وقال آخر « كل عام وأنت بخير سيدي سلمان 1935/12/31 .. 2019/12/31، اطال الله عمرك على طاعته وأدامكم لنا ووفقك وسدد خُطاك».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90159 ] نشر منذ 20 دقيقة
اولاً ، عيد ميلاد سعيد وعمر بطاعة الله مديد ياخادم الحرمين الشريفين .. آمين ..
.. ثانياً ، ارجو تعديل هذه الكلمه وردة في هذه الجمله في الخبر :
(( ولم يتفانى القائد الهمام وملك الحزم طوال سنوات توليه العرش أو فترة ولاية العهد، في خدمة وطنه وشعب المملكة. ))
.. والصح ، (( ولم يتوانى …. )) الى آخر الجمله … ارجو التصحيح ..