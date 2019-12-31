في ذكرى ميلاده.. صور الملك سلمان بن عبدالعزيز تتوج «تويتر»

نابف السالم(صدى):

يحل اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر ذكرى ميلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، إذ يبلغ 84 عامًا قضاهم في العمل على تطوير المملكة في مختلف المجالات.

ولم يتوانى القائد الهمام وملك الحزم طوال سنوات توليه العرش أو فترة ولاية العهد، في خدمة وطنه وشعب المملكة.

وتصدر خادم الحرمين الشريفين موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في ذكرى ميلاده، إذ دشن المغردون وسم «#الملك-سلمان-بن-عبدالعزيز»، وسط التهاني والمباركات بطول العمر ودوام الصحة.

وتُوج «تويتر» بمجموعة صور نادرة لخادم الحرمين الشريفين في صغره وشبابه وكبره، الذي قضاهم في خدمة المملكة وشعبها.

وعلق أحد المغردون، قائلًا « يا ولد عبدالعزيز .. يا ابونا وفخرنا، ما نخاف الا العزيز .. وانت دايم ذخرنا، أرضنا غيوم المعالي ، مطرها لي همّا، وكلنا نجوم تشعل الكون وسلمان السماء».

وقال آخر « كل عام وأنت بخير سيدي سلمان 1935/12/31 .. 2019/12/31، اطال الله عمرك على طاعته وأدامكم لنا ووفقك وسدد خُطاك».