البيئة .. أخذ عينات من مزارع الطائف لفحصها من متبقيات المبيدات

حامد العمري(صدى):

قام مدير مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة الطائف المهندس / هاني عبد الرحمن القاضي ، بأخذ عينات من مزارع الطائف لفحصها من متبقيات المبيدات والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات السعودية ، وحرص الوزارة على سلامة المنتجات الزراعية الواردة لأسواق الجملة في جميع مناطق المملكة ؛ من متبقيات المبيدات .

وقام بدوره بإرسال مجموعة من الموظفين المختصين بجمع العينات من ٣٥ موقع ، شملت منطقة العرج ووادي جليل والمثناه ، وبلاد قريش ونخب والوهط والوهيط ، والماوين والبرقاء والضحياء ، وإرسالها لمختبر الوزارة لفحصها والتأكد منها .

يأتي ذلك بعد حملة (( احذر )) الإرشادية التي قام بها المكتب، هدفها إرشاد المزارعين عن أضرار المبيدات، والطرق الصحيحة فى استخدمها والعنايه بمنتجاتهم وسلامتها من متبقيات المبيدات.

ويأتي ذلك بإشراف مباشر من مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزارعي بالوزارة ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس / سعيد جا رالله الغامدي .