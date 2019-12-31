مصرع وإصابة 7 شباب في حادث انقلاب مروع برفحاء

نايف السالم(صدى):

توفى 4 شبان وأصيب ثلاثة آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب مروع في مدخل محافظة رفحاء الغربي.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة بلاغًا من مواطن في الساعة الثامنة صباحًا، يُفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في مدخل طريق رفحاء الغربي.

ومن جانبه، أوضح مساعد غالي العنزي المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، أنه تم الدفع بخميس فرق إسعافية على الفور، وعند وصولهم تبين أنه حادث انقلاب سيارة تقل سبعة شبان منهم «مواطنين» أعمارهم ما بين 16-18 سنة.

وأشار «العنزي» إلى أن الحادث أسفر عن وفاة أربعة منهم وتعرض ثلاث آخرين لإصابات متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة، موضحًا أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى.