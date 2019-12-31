برشلونة يرسل عرضا رسميا لضم داني أولمو إلى صفوفه

نواف السالم(صدى):

أعلنت صحف إسبانية ، أن نادي برشلونة تقدم بعرض رسمي لنادي دينامو زغرب الكرواتي؛ للتعاقد مع داني أولمو، وبهذا يٌعد برشلونة أرسل أول عرض رسمي لضم اللاعب للنادي الكرواتي، خاصة في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الأخرى باللاعب الدولي الإسباني.

ويسعى برشلونة لضم اللاعب، الموسم المقبل، لكنه يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق يوم الأربعاء؛ حتى يقطع الطريق على الأندية المنافسة وتجنب المفاجآت، وبالتالي فقد قدم بالفعل عرضه الأول لدينامو.

وأكدت مصادر إعلامية ، أن هذا العرض الأول من الصعب أن يقبله النادي الكرواتي منطقيا؛ لأن المفاوضات قد تستمر لفترة.

وكان اهتمام برشلونة بضم أولمو قديما، حيث سعى لضمه في 2018. ومنذ ذلك الحين، كان نمو اللاعب الكاتالوني رائعا سواء في ناديه أو المنتخب الإسباني.

ولا شك أن العرض الرسمي الذي تقدم به برشلونة سيجذب اهتمام الأندية الأخرى به، لكن دينامو زغرب سيتفاوض فقط مع من يقدم عرضا أفضل ، ولم يتم الكشف عن قيمة العرض الذي قدمه برشلونة لصاحب الـ21 عاما، والذي ينتهي عقده مع زغرب في يونيو من عام 2021.