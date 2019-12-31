صورة جوية لمدرج الطائرات التركي بين المنازل السكنية في طرابلس

طرابلس(صدى):

التقطت الأقمار الصناعية التابعة لشركة بلانيت لابس صورة لمدرج الطائرات التركية بين المنازل السكنية في طرابلس.

ورصدت الأقمار ورشة تجهيز ممر حيوي بامتداد 3500 قدم وعرض 105 أقدام، بين بنايات المنطقة السكنية المعروفة باسم ”مشروع الموز“ على بعد خمسة أميال من وسط العاصمة الليبية طرابلس، مع مدرج للطائرات في نهاية الممر الجوّي.

وقال مركز ذي دي درايف للتتبع العسكري أنها على ما تبدو الترتيبات اللوجستية التي ستسخدمها تركيا، وهي تستعد لإرسال المزيد من قواتها العسكرية إلى ليبيا.

ويضمن الممر الجوي التركي حماية الطائرات المسيّرة التركية من نوع TB2، بحيث لا تطالها نيران قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وهي تتوغل الآن داخل طرابلس.