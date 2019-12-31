فيديو ريان جيلر برفقة شقيقة دنيا بطمة يثير الغضب

الرباط(صدى):

ظهر نجم المواهب الشاب ريان جيلر في مقطع فيديو مع شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسبب ظهور الثنائي في مقطع الفيديو الذي كان يصوره «ريان» وهما يدخلنا أحد المساجد أثناء انتعالهما الأحذية، في غضب واستياء كبير من المتابعين، معتبرين أنه تعد على حرمة المسجد.

ومن جانبها، خرجت شقيقة دنيا بطمة ودافعت عن نفسها، مؤكدة أن ما حدث كان عن طريق الخطأ وغير مقصود، إذ أوضحت أنهما اعتقدا أنهما يدخلان إلى المطعم.