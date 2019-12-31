بالصور.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددا بـ ليلة رأس السنة
أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مجددًا بـ ليلة رأس السنة؛ بسبب إطلالتها بفستان جرئ.
وظهرت ” رانيا ” في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان أحمر مثير ومكشوف يبرز عن أنوثتها.
ونشرت رانيا يوسف الصور عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” وعايدت متابعيها، وعلقت عليها قائلة: ” عام جديد سعيد ” .
واعتادت رانيا يوسف على إثارة الجدل دائمًا بـ إطلالتها الجريئة، التي أشعلت الجدل حولها لوقتٍ طويل.
لللل[ عدد التعليقات: 740 ] نشر منذ 1 ساعة
تغطون ايش
وانتي ياصحيفة صدى صورك حنسيه بحته
عطر جنسي
صور مؤخرة
كلكم تشبهون بعض