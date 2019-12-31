«فضائح مستمرة».. النظام السوري يتلاعب بجرعة الدواء لمرضى السرطان

دمشق(صدى):

أزاحت صحيفة ” تشرين ” الحكومية السورية الستار عن فضائح وجرائم جديدة يرتكبها النظام السوري في حق مواطنيه.

وقالت الصحيفة إن شركة مصفاة حمص للنفط والتابعة للنظام تتلاعب بجرعة الدواء المعطاة لمريض السرطان، بحيث يكون ما بداخلها مجرد مادة وهمية لا قيمة لها، إلا أن تأثيرها عال، ويتمثل بموت المريض بسبب عدم وجود مادة دوائية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك 85 موظفاً مصاباً بالسرطان، أخذوا علاجاً وهمياً، وتعرضت حياتهم للخطر.

كما شمل الفساد تلاعب الشركة في سعر علاج السرطان؛ حيث يتم بيعه بـثلاثة أضعاف سعره الحقيقي.

وعلى جانب أخر قالت الصحيفة إنه هناك عدداً من موظفي شركة مصفاة حمص تم تعيينهم بالرشى المالية تتراوح ما بين 200 ألف إلى مليون ليرة، مقابل المنصب المحدد.