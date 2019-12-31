مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2725 سلة غذائية ضمن محطته السابعة على السوريين في مخيم الأزرق

سعيد العجل(صدى):

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية ضمن محطتة الأولى من توزيع السلال الغذائية في مخيم الأزرق 80 طناً من المواد الغذائية استفاد منها 2725 أسرة بواقع 8041 مستفيد ليصل لمحطتة السابعة ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية على الاشقاء الأردنيين و السوريين والفلسطينيين .

واوضح الدكتور بدر السمحان أن مركز الملك سلمان للإغاثة مستمر في توزيع المواد الغذائية على اللاجئين السوريين، بحيث يجري تغطية الأسر الأشد احتياجا قدر الإمكان ضمن مخيمات اللجوء والمدن الأردنية التي يتركز فيها الاشقاء السوريين حيث يقوم فرع المركز بالأردن حالياً باستهداف الاشقاء السوريين في مخيم الأزرق والذي سوف يستمر باذن الله طيلة الثلاثة أيام القادمة وبحسب الخطة المعدة بهذا الشأن سيباشر الفرع توزيع السلال الغذائية في مخيم الزعتري إن شاء الله وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و المجلس النرويجي .

وأكد السمحان أن مركز الملك سلمان للاغاثة ومن خلال النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية وبمتابعة مستمرة من معالي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة يسعى لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في جميع المحاور الإغاثية، خصوصا أن الحاجة أصبحت ماسة مع طول أمد الازمة وتزايد الاحتياج ،مؤكداً على أهمية الوقوف مع المجتمعات المضيفه للاجئين للمساهمة في الحفاظ على الامن الاقتصادي من الضغوطات المالية عليها والذي يسعى المركز لتحقيقه وذلك من خلال تامين المتطلبات الاغاثية من الأسواق المحلية للبلد المستضيف للاجئين بهدف المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد في الأسواق المحلية .