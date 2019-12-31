أمانة الشرقية تطلع على تجربة أرامكو في تعزيز جودة المشاريع والتميز المؤسسي

سعيد العجل(صدى):

اطلع فريق من أمانة المنطقة الشرقية، على تجربة شركة أرامكو السعودية، في التخطيط للمشروعات الكبرى، وآلية إدارتها، وتعزيز الجودة فيها، فضلاً عن الأساليب المتبعة في التميز المؤسسي، والجديد في هذا المجال.

وأوضح المدير العام للجودة والتميز المؤسسي في أمانة المنطقة الشرقية المهندس علي بن سعيد القرني أن “فريقاُ من الأمانة، قام بزيارة إلى مقر شركة أرامكو السعودية مؤخراً، للاطلاع على آليات العمل في الشركة، فيما يخص الاهتمام بجودة المشاريع،واساليب واجراءات العمل لتعزيز الاستفادة القصوى منها”.

وأضاف: “الزيارة ركزت أهدافها في الاطلاع على تجربة أرامكو في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وأدوات الشركة في التخطيط المسبق لتنفيذ المشاريع التنموية، وتحديد الأهداف منها، حيث شاهد أعضاء الفريق عرضاً مرئياً عن المتطلبات المثالية لجودة المشاريع، كما تعرفوا على أبرز عوامل ومقومات تعزيز النجاح في هذه المشاريع على المدى البعيد”.

وأضاف القرني: “حرص فريق الأمانة، خلال الزيارة أيضاً على معرفة أسرار التميز التشغيلي في شركة أرامكو، وآليات التأكد من إدارة المشاريع بشكل مثالي، يحقق جميع الأهداف المرجوة، والتأكد من جدواها واستدامتها.

وقال المهندس القرني إن الزيارة جاءت ضمن مبدأ الشراكة بين أرامكو وأمانة الشرقية، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب أرامكو السعودية في مجالات متنوعة ومن اهمها الجودة والتميز المؤسسي.