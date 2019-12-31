نصائح تساعدك في الحفاظ على مكابح سيارتك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعد” المكابح ” من أهم أجزاء منظومة الأمان في السيارة، فهي الجزء الأول الذي يستخدمه السائق في حالة حدوث أي شيء مفاجئ على الطريق؛ لذا سنستعرض أبرز النصائح التي تساعد قائدي السيارات في الحفاظ على المكابح.

– عدم قيادة السيارة عند وجود أي خلل في منظومة الفرامل، حيث يجب إرسال السيارة بشكل سريع إلى ميكانيكي أو مختص لفحصها.

– يساهم فحص السيارة في معرفة الأعطال الموجودة فيها، وبالتالي المحافظة على الفرامل وإطالة عمرها لأطول فترة ممكنة.

– اختيار الطرق المستقيمة عند القيادة و الانتباه عند القيادة على المنعطفات ألا تكون السرعة كبيرة ومتهورة حتى تحافظ على سلامتك أثناء القيادة.

– اعتمد على السرعات البطيئة والمتوسطة أثناء القيادة واضغط على الفرامل بطريقة خفيفة، حتى تتجنب انزلاق السيارة أو انقلابها خاصة على السرعات العالية.

– فحص الفحمات للتأكد من عملهم بكفاءة وبالتالي المحافظة على مكابح السيارة وإطالة عمرها، وبعد التأكد من الفحمات أو تبديلها يجب إعادة زيت الفرامل إلى الحد المطلوب.