كارول سماحة تٌحيي أول حفل لها بالمملكة بطلب من أحلام

الرياض(صدى):

أعلنت شركة ”بنش ماركت“ المنظمة للحفلات الغنائية والترفيهية التي تقام في المملكة عن إحياء النجمة اللبنانية كارول سماحة أولى حفلاتها بالمملكة، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض.

وظهر في بوستر الحفل الذي نشرته الشركة مشاركة الفنانين مروان خوري ويارا للفنانة كارول سماحة في الحفل، وعلق الحساب قائلا: ”ليلة كلها إحساس ومشاعر ضمن مهرجان الرياض للعود“.

يأتي الإعلان عن هذا الحفل بعدما توسطت الفنانة الإماراتية أحلام لدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، من أجل ضم الفنانة كارول سماحة إلى نجوم حفلات الرياض.

وغردت أحلام عبر صفحتها على ”تويتر“ مطلع ديسمبر الجاري موجهة حديثها لـ“آل الشيخ“ قائلة: ”طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة ‎كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا“.