مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 44.22 نقطة ليقفل عند مستوى 8389.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكثيري، والشرقية للتنمية، والكابلات السعودية، والأسماك، وأنابيب السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي، وأنعام القابضة، وعناية، وإتحاد الخليج، والخبير ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.88%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، واللجين، وأنعام القابضة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، واللجين، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 273.53 نقطة ليقفل عند مستوى 7179.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 ألف سهم تقاسمتها 824 صفقة.