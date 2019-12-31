«مواطن أم صحابي» تقاطع في بريدة يثير الجدل

القصيم(صدى):

أثار تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق عمر بن عبدالعزيز الجديد الذي تم افتتاحه في بريدة ، جدلا كبيرًا عقب الانتهاء من أعمال الجسر العلوية.

وقالت أمانة القصيم في تغريدة لها إن اسم الشارع عمر بن عبدالعزيز في إشارة إلى الصحابي الجليل.

وما أثار الجدل هو وضع لافتات على الأرض تحمل اسم شارع (الوجيه محمد بن عبدالرحمن بن يحيى الشريدة)، وهو أحد الرجال الذين كان لهم دور بارز في عهد المؤسس.

وفي هذا الصدد قالت مصادر إنه يجري حاليا دراسة إعادة التسمية وتصحيحها بعد التساؤلات من السكان حول عدم ذكر طريق “الشريدة” على الرغم من وجود اللوحات الإرشادية التي تحمل الاسم كاملاً.