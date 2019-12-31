بالصور.. مواطن يقدم المشروبات الساخنة والمأكولات للجنود بعسير

أبها(صدى):

بادر المواطن علي آل طامي بإقامة ” مخيم ” يُقدم فيه المشروبات الساخنة من الشاي والقهوة والمأكولات، وذلك للجنود القادمين والمغادرين عبر محافظة سراة عبيدة التابعة لمنطقة عسير.

وعن ذلك، قال ” آل طامي ” أن أبطال القوات المسلحة يحملون أرواحهم على أكفهم للدفاع عن الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن إكرام هؤلاء الأبطال واجب.

فيما قدم محافظ سراة عبيدة محمد بن جزوا شكره لـ ” المواطن ” على هذه الفكرة، مبديًا ترحيبه بأي مبادرة تعنى بالعمل الخيري والإنساني في المجتمع.