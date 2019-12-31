  • الثلاثاء 31

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. 20 ألف درهم غرامة لـ «رجل» شبه طليقته بـ القرد

20 ألف درهم غرامة لـ «رجل» شبه طليقته بـ القرد

20 ألف درهم غرامة لـ «رجل» شبه طليقته بـ القرد
أبوظبي(صدى):

أقدم رجل إماراتي على السخرية من طليقته بـ قصيدة شعر وصفها فيها بـ ” القرد ” ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي عرضه للغرامة.

ومن جانبها تقدمت السيدة بشكوى ضده وأخبرت المحكمة أن القصيدة التي نشرها زوجها لتشويهها وإلحاق العار بها، تضمنت جزءًا يقول: ” أخيرًا أشعر بالراحة، فليذهب ذلك القرد إلى الجحيم ” .

وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة التي وجدت أنه مذنب؛ بناءً على الأدلة المقدمة بما في ذلك رسائل ” واتسآب ” .

وأيدت محكمة النقض الإماراتية فرض غرامة بقيمة 20 ألف درهم ” 5400 دولار ” بحق الرجل.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *