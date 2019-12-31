20 ألف درهم غرامة لـ «رجل» شبه طليقته بـ القرد

أبوظبي(صدى):

أقدم رجل إماراتي على السخرية من طليقته بـ قصيدة شعر وصفها فيها بـ ” القرد ” ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي عرضه للغرامة.

ومن جانبها تقدمت السيدة بشكوى ضده وأخبرت المحكمة أن القصيدة التي نشرها زوجها لتشويهها وإلحاق العار بها، تضمنت جزءًا يقول: ” أخيرًا أشعر بالراحة، فليذهب ذلك القرد إلى الجحيم ” .

وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة التي وجدت أنه مذنب؛ بناءً على الأدلة المقدمة بما في ذلك رسائل ” واتسآب ” .

وأيدت محكمة النقض الإماراتية فرض غرامة بقيمة 20 ألف درهم ” 5400 دولار ” بحق الرجل.