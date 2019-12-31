مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث مروع على طريق مدخل رفحاء الغربي
أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية ،مساعد غالي العنزي ان غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة ،تلقت صباح اليوم الثلاثاء، بلاغ من مواطن الساعة (08:04 ص) بوجود حادث انقلاب سيارة ( على مدخل مدخل طريق رفحاء الغربي ) .
وعلى الفور تم توجيه ثلاثة فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة وفرقتين اسعافيتين تابعة لوزارة الصحة .
وعند وصول الفرق الإسعافية الأولى الساعة (08:14 ص) تبين أنه حادث انقلاب سيارة تقل سبعة شبان سعوديين الجنسية – اعمارهم 16-18 سنه – ونتج عن هذا الحادث وفاة أربعة منهم -رحمهم الله – وتعرض ثلاث اخرين لاصابات متفاوته بين الخطيرة والمتوسطة ، أحدهم كان محتجز وتم استخراجه من قبل الدفاع المدني .
وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم الى مستشفى رفحاء العام .
هذا ونهيب بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة او الانشغال أثناء القيادة باستخدام الجوال أو غيره .
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