مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث مروع على طريق مدخل رفحاء الغربي

فاطمه الرويلي(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية ،مساعد غالي العنزي ان غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة ،تلقت صباح اليوم الثلاثاء، بلاغ من مواطن الساعة (08:04 ص) بوجود حادث انقلاب سيارة ( على مدخل مدخل طريق رفحاء الغربي ) .

وعلى الفور تم توجيه ثلاثة فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة وفرقتين اسعافيتين تابعة لوزارة الصحة .

وعند وصول الفرق الإسعافية الأولى الساعة (08:14 ص) تبين أنه حادث انقلاب سيارة تقل سبعة شبان سعوديين الجنسية – اعمارهم 16-18 سنه – ونتج عن هذا الحادث وفاة أربعة منهم -رحمهم الله – وتعرض ثلاث اخرين لاصابات متفاوته بين الخطيرة والمتوسطة ، أحدهم كان محتجز وتم استخراجه من قبل الدفاع المدني .

وتم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين ونقلهم الى مستشفى رفحاء العام .

هذا ونهيب بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة او الانشغال أثناء القيادة باستخدام الجوال أو غيره .