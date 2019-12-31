صحة عسير.. برنامج رحال يقلص قوائم الإنتظار بنسبة 53,5% ويخدم أكثر من 21 ألف حالة 

محمد بن طحيطح(صدى):

أسهم برنامج رحال الذي أطلقته الخدمات العلاجية بصحة عسير في تحسين قوائم الإنتظار وتقليصها بنسبة 53,5% وذلك في الفترة من ١ يناير حتى نهاية شهر أغسطس 2019.

وأوضحت صحة عسير أن هذا البرنامج النوعي قام خلال نفس الفترة بإجراء (2619) عملية جراحية وتنفيذ (1219) عيادة والتعامل مع 21 ألف و383 حالة، في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والجلدية والعيون والمسالك البولية والنساء والولادة والباطنية والسكري والغدد الصماء والتخدير وجراحة المخ والأعصاب والعظام وطب الأسرة والجراحة العامة والسمنة والأسنان والأطفال والأشعة والطوارئ.

الجدير بالذكر أن برنامج رحال هو عقد شراكة بين صحة عسير ونخبة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين السعوديين لتقديم الرعاية الطبية الأفضل في المستشفيات المستهدفة، وفي النقطة الأقرب للمستفيدين.

بدورة قدم مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور عبد الله قداح شكره وتقديره باسم فريق عمل البرنامج إلى سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه الدائم والمستمر والذي أسهم في تسهيل مهمة فريق العمل وتطوير مستوى الخدمات الطبية.