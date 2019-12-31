الهيئة العامة للمنافسة توفر وظائف شاغرة للجنسين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للمنافسة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، وظائف شاغرة للجنسين لذوي الخبرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض .

وقالت الهيئة إن الوظائف المتوفرة هي :

1- أخصائي قانوني (Legal Specialist) (وظيفتان):على أن يكون المتقدم حاصل على درجة الماجستير في تخصص (القانون) أو ما يعادله.- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذات صلة.- معرفة مبادئ ومفاهيم القوانين واللوائح التنفيذية للهيئة العامة للمنافسة.- معرفة مبادئ وجوانب عمل الأخصائي القانوني.- مطلع بشكل جيد بالقوانين واللوائح ذات الصلة المعمول بها.- إجادة استخدام الحاسب الآلي.- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).- القدرة على التحليل واستخلاص النتائج.

2- رئيس وحدة إدارة المخاطر – الأمن السيبراني (Cyber Security: Risk Management – Unit Head):-يٌشترط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، أمن المعلومات) أو ما يعادله.- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال أمن المعلومات، إدارة المخاطر.- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).- يفضّل وجود شهادات مهنية، مثل (CRISC, CISSP).

3- رئيس وحدة الحوكمة والامتثال – الأمن السيبراني (Cyber Security: Governance and Compliance – Unit Head):- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، أمن المعلومات) أو ما يعادله.- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال أمن المعلومات، الحوكمة والامتثال.- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).- مهارات اختبار الاختراق، أمان تطبيقات الويب.

4- خبير اقتصادي (Senior Economist):- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.- درجة الدكتوراه أو الماجستير من جامعات مرموقة في تخصص (الاقتصاد).- ألا يقل المعدل التراكمي عن (3 من 4) أو ما يعادلها.- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).- خبرة مهنية لا تقل عن سنتين.

5- رئيس عملية الأمن السيبراني (Cyber Security Operation – Unit Head):- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، أمن المعلومات) أو ما يعادله.- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال أمن المعلومات، عملية الأمن السيبراني.- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).- مهارات اختبار الاختراق، أمان تطبيقات الويب.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/12/31م. وينتهي بتاريخ 2020/03/31م ، ولمعرفة بقية الشروط والوصف الوظيفي والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:اضغط هنا