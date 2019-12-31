51 نادي حي في المهرجان الشتوي بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الرئيس التنفيذي لأندية الحي الأستاذ سعد الجوني، المهرجانات الشتوية لأندية الحي الترفيهية التعليمية بعسير، كإحدى الفعاليات الجاذبة لكافة فئات المجتمع خلال إجازة الفصل الدراسي الأول لهذا العام .

وأوضح ممثل أندية الحي بتعليم المنطقة الأستاذ عبد الله آل علوان ، أن الأندية تمثل حراكا تفاعليا توعويا تربويا، وتنفذ فيها البرامج وفق رغبات المستفيدين، إذ بلغ عدد الأندية بالمنطقة 51 ناديا “بنين وبنات” تشارك في المهرجان الشتوي لهذا العام وفق عدة مسارات بواقع مهرجانين للبنين ” نغم الإنشادي ومهرجان الروبوت ” ،ومهرجان المرأة وسوق العمل بأندية الحي للبنات ، فيما تبدأ هذه المهرجانات يوم الأحد الموافق 5 يناير داخل أندية الحي لإحداث برامج نوعية ، يلي ذلك مهرجان عام لمخرجات ونتاج أعمال الأندية وذلك يوم الثلاثاء 14 يناير يتم تقديمه في مجمع الراشد مول ، بمشاركة جميع أندية الحي في المنطقة ، مضيفا أن المنافسات والمسابقات الثقافية والرياضية بين الأندية للبنين والبنات تنطلق مطلع الفصل الدراسي الثاني ، على أن يكون الانتهاء منها قبل نهاية شهر يناير 2020 م، وتكون المنافسات للبنين والبنات في مجالي ” الإلقاء المرتجل ، والخط العربي ” ، وكرة الطاولة للبنين، وكرة الريشة الطائرة للبنات ، ومسابقة القرآن الكريم للبنين والبنات .