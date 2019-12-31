برواتب تصل لـ 10 آلف ريال..وظائف شاغرة للجنسين بشركة نجري للملابس الرياضية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نجري للملابس الرياضية عن توفر 14 وظيفة شاغرة للمواطنين من الرجال والنساء للعمل بمقر الشركة بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مدير تقنية المعلومات “وظيفة واحدة ” للرجال عبر برنامج تمهير ، ويُشترط :

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ” هندسة الحاسب ” .

2- مطور برامج عدد ” 4 وظائف ” ، عبر ” تمهير ” ، ويُشترط :

– درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات .

3- مطور برامج ” 4 وظائف ” ، ويُشترط :

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في “هندسة البرمجيات ” .

– خبرة لا تقل عن عامين .

– نوع العمل ” عقد قصير العمل ” ، الراتب ” 10 آلاف ريال ” .

4- مطور مواقع ويب ووسائط متعددة ” 4 وظائف ” بنفس شروط ومواصفات الوظيفة السالفة .

5- مطور مواقع ويب ووسائط متعددة ” وظيفة واحدة ، عبر برنامج تمهير ، للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في هندسة البرمجيات .

ويمكن التقديم من خلال بوابة العمل الوطنية ” طاقات ” ن عبر الرابط التالي : هنا